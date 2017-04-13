Асад не исключил, что США могут нанести еще один удар по Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент САР Башар Асад в интервью агентству Франс Пресс не исключил, что США могут нанести еще один удар по Сирии.

Текст интервью опубликовала пресс-служба президента Асада.

"Конечно. Это может произойти в любой момент, где угодно, не только в Сирии", — заявил Асад, отвечая на вопрос журналиста о том, могут ли, по его мнению, США повторить удар по Сирии.

Подобное может произойти, пока власть в Соединенных Штатах находится под контролем производителей оборонной продукции, финансовых корпораций и банков, отметил Асад.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем возложить вину на власти Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

Отмечалось, что целью ракетного удара США был аэродром Шайрат, с которого, как считает американское правительство, были совершены химатаки в провинции Идлиб. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

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