Россия и Турция зафиксировали в Сирии по 14 нарушений за сутки

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские и турецкие представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки по 14 нарушений; по сведениям российской стороны, в двух случаях огонь велся по "Джебхат ан-Нусре"*, остальные не подтверждаются, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.
Российская сторона установила, что в двух случаях огонь велся по формированиям "Джебхат ан-Нусры"*, в остальных случаях нарушения не подтверждаются, сообщается в бюллетене.
Уточняется, что с 00.00 30 декабря 2016 года в соответствии с единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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