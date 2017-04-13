Россия и Турция зафиксировали в Сирии по 14 нарушений за сутки

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российские и турецкие представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки по 14 нарушений; по сведениям российской стороны, в двух случаях огонь велся по "Джебхат ан-Нусре"*, остальные не подтверждаются, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого соглашения, за сутки зафиксировано 14 нарушений в провинциях Дамаск, Латакия, Хама и Деръа. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 нарушений единого соглашения в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Деръа, Идлиб и Хомс", — говорится в документе, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Российская сторона установила, что в двух случаях огонь велся по формированиям "Джебхат ан-Нусры"*, в остальных случаях нарушения не подтверждаются, сообщается в бюллетене.

Уточняется, что с 00.00 30 декабря 2016 года в соответствии с единым соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса введен режим прекращения боевых действий. Количество вооруженных формирований сирийской оппозиции, присоединившихся к режиму прекращения боевых действий, не изменилось — 64.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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