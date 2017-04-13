Число примкнувших к перемирию населенных пунктов в Сирии выросло до 1454

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу перемирия в Сирии, увеличилось до 1454, сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"В течение суток подписано одно соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Шейх Мискин провинции Деръа. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1454", — говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Отмечается также, что продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях: Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий в соответствии с соглашением о перемирии от 27 февраля 2016 года, не изменилось – 140.

"Количество населенных пунктов, освобожденных с 1 января 2017 года сирийскими правительственными войсками от вооруженных формирований международной террористической организации "Исламское государство"*, не изменилось – 226. За сутки под контроль правительственных войск перешло 12 квадратных километров территории. В общей сложности освобождено 3879 квадратных километров", — уточняет Центр по примирению.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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