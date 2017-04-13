Клинцевич: США будут мешать объективному расследованию химатаки в Идлибе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. США сделают все возможное, чтобы не допустить объективного и непредвзятого расследования химатаки в Идлибе, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"США сделают все возможное, чтобы никакого независимого расследования предполагаемой химатаки в Идлибе, равно как и наличия у боевиков химоружия, на чем настаивает Россия, не было", — сказал сенатор, которого цитирует его пресс-служба.

Клинцевич допускает, что "лет через десять" США могут признать ракетную атаку на сирийскую авиабазу "ошибкой". "Но тогда это уже будет никому не нужно", — отметил он.

Сенатор добавил, что американская гипотеза о причастности правительственных войск Сирии к применению в Идлибе химоружия "ставится под сомнение, если не опровергается", данными, полученными в среду после удара возглавляемой США коалиции по складу ИГ* в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

* Террористические организации, запрещенные в России

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