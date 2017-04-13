РФ направила дроны для проверки данных об ударе по складу химоружия в Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минобороны России не располагает информацией, подтверждающей данные о гибели людей в результате удара международной коалиции в районе сирийского Дейр эз-Зора, заявил в четверг журналистам официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее командование правительственной армии заявило, что самолеты коалиции нанесли удар по складу с химическим оружием запрещенной группировки "Исламское государство"*, в результате чего, по данным войск, погибли сотни боевиков и мирных жителей.

Сирийское командование отметило, что последствия удара авиаудара подтверждают, что у террористов есть химические вещества, которые могут применяться как оружие массового поражения.

"Минобороны России не располагает информацией, подтверждающей сообщения о гибели людей и характере разрушений в результате бомбардировки самолетов международной коалиции в районе Дейр эз-Зора. Для ведения мониторинга и отслеживания обстановки в указанный район направлены беспилотные средства объективного контроля", — сказал Конашенков.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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