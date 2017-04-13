В коалиции заявили, что не атаковали склад ИГ* с химоружием в Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Представитель штаба коалиции во главе с США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* Джон Дорриан заявил, что коалиция не наносила авиудар по складу боевиков с химоружием в Сирии.

"Представитель штаба коалиции видел сообщения агентства SANA, согласно которым коалиция нанесла удары рядом с Дейр-эз-Зором, это неправда. Намеренная дезинформация… снова!" — написал Дорриан на своей странице в Twitter.

.@OIRSpox has seen the reports from SANA alleging @CJTFOIR strikes near Deir Ezzor Weds--not true! Intentional misinformation…again! — OIR Spokesman (@OIRSpox) 13 апреля 2017 г.

Ранее в сирийском Генштабе заявили, что самолеты международной коалиции разбомбили склад с химоружием террористов в провинции Дейр-эз-Зор. От отравления ядовитыми веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей.

При этом сирийские военные в очередной раз подчеркнули, что Дамаск не обладает химоружием.

*Террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>