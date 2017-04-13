Пушков предложил "выкинуть на помойку" обвинения США в адрес Асада

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков считает, что обвинения США в адрес сирийского правительства потеряли всякий смысл из-за авиаудара коалиции в Сирии.



"После трагедии в Дейр-эз-Зоре, где коалиция разбомбила склад с химоружием ИГ, обвинения США против Асада надо выкинуть на помойку. Им там место", — написал политик в Twitter

Ранее стало известно, что самолеты коалиции под командованием США нанесли удар по складу террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Дейр-эз-Зор. В результате отравления химическими веществами погибли сотни боевиков и мирных жителей.

Вашингтон обвинил армию Сирии в применении химического оружия в Идлибе 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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