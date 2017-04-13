Наличие у боевиков в Сирии химоружия должна проверить ОЗХО, считает Озеров

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Полученные после удара коалиции во главе с США по складу запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* в сирийском Дейр-эз-Зоре данные о наличии у террористов химоружия должны также стать предметом международного расследования на базе Организации по запрещению химоружия наряду с расследованием предполагаемой химатаки в Идлибе, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Как сообщило командование сирийской армии, последствия удара самолетов коалиции по складу оружия ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор подтверждают наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как оружие массового поражения.

"Чтобы установить все обстоятельства того, как оружие попало в руки террористов и как ими используется, необходимо тщательное расследование на базе ОЗХО, наряду с химатакой в Идлибе", — сказал сенатор.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ОЗХО РФ внесла предложение о создании группы экспертов по расследованию предполагаемой химатаки в Идлибе.

Как ранее сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники, ОЗХО направила в Турцию экспертов для расследования предполагаемой химатаки с использованием зарина в сирийском Идлибе. По данным агентства, эксперты ОЗХО намерены собрать биометрические образцы и опросить выживших. Миссия ОЗХО определит, использовалось ли химическое оружие, и в течение 3-4 недель передаст полученные результаты совместному расследованию ООН-ОЗХО, которое занимается выявлением лиц или организаций, ответственных за использование химического оружия.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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