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Война в Сирии
Война в Сирии

На фоне химатак и "Томагавков": в Москве встретятся Лавров, Муаллем и Зариф

14:4913.04.2017
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Встреча глав МИД России, Ирана и Сирии Сергея Лаврова, Мухаммада Зарифа и Валида Муаллема. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Главы МИД России, Сирии и Ирана Сергей Лавров, Валид Муаллем и Мохаммад Джавад Зариф попробуют на трехсторонней встрече 14 апреля в Москве договориться о совместных мерах, направленных на сохранение политического урегулирования в САР.

Разрушенное здание в Идлибе, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017/ Omar haj Kadour
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Сделать это, вероятно, будет непросто – в последнее время обстановка в Сирии и вокруг нее резко обострилась в связи с предполагаемым применением химического оружия в провинции Идлиб и последовавшим за этим ракетным ударом США по сирийской авиабазе.

Выбор участников встречи в Москве не случаен. Россия – одна из ведущих держав, активно занимающихся сирийским урегулированием. Дамаск и Тегеран связывают партнерские отношения, Иран поддерживает нынешнего руководителя Сирии Башара Асада и является вместе с РФ и Турцией одной из трех стран-гарантов договоренности о прекращении огня на сирийской территории.

© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Встреча глав МИД России, Ирана и Сирии Сергея Лаврова, Мухаммада Зарифа и Валида Муаллема. 28 октября 2016

"Химический" фон

Фон для встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран сложился неблагоприятный. Четвертого апреля сирийская оппозиция заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником она назвала правительственные войска Сирии, которые решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Российская сторона призвала провести тщательное расследование инцидента под Идлибом, в котором должны принять участие эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Образцы снарядов с вероятным оснащением химическим зарядом. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Коалиция нанесла удар по складу ИГ* с химоружием, сообщил Генштаб Сирии

Однако, не дожидаясь расследования и несмотря на отсутствие каких-либо доказательств виновности Дамаска, Вашингтон перешел к действиям против сирийских властей. В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами по аэродрому "Шайрат" в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была проведена химическая атака. По данным Пентагона, всего по "Шайрату" были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Самолеты международной коалиции в небе над Сирией. Архивное фото
© AFP 2017/ French Army/ ECPAD
При ударе коалиции по складу ИГ* с химоружием в Сирии погибли сотни человек

Россия и Иран назвали действия американской стороны актом агрессии против суверенного государства и нарушением международного права. США в ответ обвинили РФ в том, что она не смогла обеспечить полное химическое разоружение Сирии. За это и за якобы попустительство Дамаску союзники Вашингтона предложили ввести против Москвы новые санкции. Однако на прошедшей 10-11 апреля встрече глав МИД "большой семерки" эта идея не нашла единогласной поддержки.

Не прошла и западная инициатива принять в Совете Безопасности ООН резолюцию по данному инциденту. Российская сторона заблокировала этот документ. Как заявил заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков, проект резолюции обвинял власти Сирии в проведении химической атаки против мирных жителей еще до проведения расследования и поэтому Россия применила право вето.

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Россия и США при своих мнениях

За два дня до трехсторонней встречи тема предполагаемой химатаки и связанных с этим американских ударов по Сирии обсуждалась также в ходе визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву. 12 апреля 2017 года
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Глава американской дипломатии, в частности, заявил, что удары США по Сирии были обоснованным. Он уверяет, что позиция США подтверждается "теми фактами, которые у нас имеются". "Удары, которые были проведены против Сирии, были обоснованы, и они были направлены против сирийских сил. И мы уверены и убеждены в этих фактах", — подчеркнул госсекретарь.

При этом он признал, что у Вашингтона "нет какой-либо информации, которая говорила бы о помощи российских сил этому нападению (на Идлиб)".

Лавров, комментируя эту тему, подчеркнул, что данных, подтверждающих использование Дамаском химоружия, нет. "Я никого не пытаюсь обвинять, я никого не пытаюсь выгораживать. Мы настаиваем на объективном расследовании того, что произошло 4 апреля", — сказал российский министр.

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. Архивное фото
© РИА Новости
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"Учитывая тот ажиотаж, то колоссальное напряжение, которое создалось в медийном пространстве, в политической сфере мирового сообщества вокруг этого инцидента, мы убеждены в необходимости на трезвую голову провести беспристрастное международное независимое расследование, направив экспертов, интернациональную группу экспертов, объективных, профессиональных, и на место, где были применены химические вещества, и на аэродром, который, по утверждению наших американских коллег, был использован для того, чтобы оттуда направить самолетами снаряды, начиненные химическими веществами. Мы не увидели никаких подтверждений, что это именно так", — отметил он.

© Фото: аккаунт пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера в Twitter
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Минимизация последствий "томагавков"

С учетом всего этого главы МИД России, Сирии и Ирана попробуют договориться о каких-то мерах, которые можно вместе принять для того, чтобы ситуация в САР не ухудшилась еще больше.

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"Основное место на переговорах займет обсуждение военно-политической обстановки в Сирии. Участники встречи обсудят меры по трехсторонней координации с целью недопущения деградации ситуации и подрыва усилий по политическому урегулированию в Сирии в условиях вооруженной агрессии США против Дамаска", — подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В свою очередь, посол Сирии в России Рияд Хаддад назвал естественными планы трех министров обсудить сложившуюся ситуацию.

"Было бы нормально провести такую встречу, поскольку мы союзные государства, особенно в такой момент. Мы постоянно встречаемся с нашими российскими друзьями, и в такие трудные минуты будет нормально встречаться еще чаще", — подчеркнул сирийский дипломат.

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Переговоры в Москве будут не только трехсторонними – в четверг состоится еще отдельная встреча Лаврова с Муаллемом. В ее преддверии Захарова сообщила, что "будут рассмотрены возможные совместные шаги для минимизации негативных последствий этого грубейшего нарушения международного права (удара США по правительственной базе в Сирии — ред.) для международного и регионального мира и безопасности".

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О военных действиях речь не идет

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что трехсторонняя встреча будет достаточно важным событием для процессов, происходящих в Сирии.

Самолеты международной коалиции в небе над Сирией. Архивное фото
© AFP 2017/ French Army/ ECPAD
При ударе коалиции по складу ИГ* с химоружием в Сирии погибли сотни человек

"Здесь речь идет, действительно, насколько мы знаем, о консолидации каких-то совместных мер, совместных усилий, прежде всего, и о том, чтобы не допустить вот такого одностороннего осуждения Сирии, продолжения эскалации осуждения Сирии, демонизации сирийского режима, которую мы сейчас наблюдаем со стороны Запада и со стороны Турции", — сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению эксперта, три министра, конечно же, обсудят и ситуацию с предполагаемой химатакой. "Лавров заявил о необходимости создания специальной комиссии, комитета, который должен был бы расследовать именно причины этих жертв, которые якобы произошли после химической атаки, нанесенной по району Идлиб. Это будет наверняка одной из тем", — считает Долгов.

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© РИА Новости. Валерий Мельников
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Вместе с тем, по его словам, Россия, Иран и Сирия вряд ли будут вести речь о каких-либо совместных военных действиях для предотвращения потенциальных новых атак со стороны США. "Безусловно, нет", — подчеркнул эксперт.

"Но консолидация усилий и попытка, действительно, повернуть мировое общественное мнение в сторону такого совершенно реального и логичного действия, как изучение последствий этих химических якобы ударов. Расследование, то есть объективное расследование, которое должно было быть до того, как США нанесли свой удар", — отметил Долгов.

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