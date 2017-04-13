Рябков рассказал, кто должен войти в состав миссии ОЗХО по Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В состав миссии ОЗХО по расследованию предполагаемой химической атаки в сирийском Идлибе должны войти представители всех стран-членов СБ ООН, а также стран-гарантов астанинского процесса — Иран и Турция, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сегодня началась специальная сессия исполнительного совета ОЗХО. Как там пойдет дискуссия, можно предполагать, поскольку ни западный, ни наш настрой не изменился. Но мы там тоже интенсивнейшим образом двигаем предложения о создании такой миссии. Тем более, что именно ОЗХО является профильной организацией, где имеется соответствующая экспертиза, и именно там необходимо сфокусировать усилия на беспристрастном непредвзятом расследовании", — сказал Рябков.

По его словам, "новая миссия, если все-таки возобладает здравый смысл, и она будет создана, должна быть сформирована на географически сбалансированной основе".

"В ее составе должны быть специалисты из всех стран, которые могут реально оценить и взвесить происходящее, изучить место. Это все страны – постоянные члены Совбеза ООН, целый ряд других стран, в том числе государства, с которыми мы совместно выступаем гарантами астанинского процесса – это и Турция, и Иран, и многие другие. В том числе Бразилия, как страна весьма активная в сфере нераспространения оружия массового уничтожения, Индия и так далее", — добавил высокопоставленный дипломат.

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