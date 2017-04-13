Франция доставила гуманитарную помощь пострадавшим при химатаке в Идлибе

ПАРИЖ, 13 апр — РИА Новости. Власти Франции доставили гуманитарную помощь пострадавшим при применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб, говорится в коммюнике МИД страны, распространенном в четверг.

Ранее сообщалось, что власти Франции приняли решение направить пострадавшим при применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб гуманитарную помощь. Речь шла о 500 килограммах медицинских препаратов, которые применяются для лечения последствий применения химоружия, а также о средствах защиты.

"Объединение организаций по оказанию помощи и медицинских услуг (UOSSM)… доставило медико-гуманитарный груз в некоторых областях Сирии", — сообщает внешнеполитическое ведомство.

В коммюнике Франция поблагодарила турецкие власти, при содействии которых была передана гумпомощь.

Нацкоалиция оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС) заявила 4 апреля о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии решительно отвергло обвинения в свой адрес и возложило ответственность на боевиков и их покровителей.

Минобороны РФ сообщило, что сирийская авиация нанесла удар в районе окраины населенного пункта Хан-Шейхун в провинции Идлиб по складу боеприпасов террористов, где находились арсеналы с химоружием, которое доставлялось в Ирак. Расследованием инцидента уже занялись ООН и Организация по запрещению химического оружия, однако пока они не публиковали каких-либо выводов о возможных виновниках произошедшего.

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