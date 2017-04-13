В НАТО отказались прокомментировать операции США в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не комментирует операции ВС США в Сирии и отмечает, что не принимает участия в военных действиях в стране, сообщил РИА Новости представитель альянса, отвечая на просьбу прокомментировать информацию сирийских ВС об авиаударе коалиции под командованием США по складу оружия террористов.
"НАТО не присутствует в Сирии. За информацией о воздушных операциях США в Сирии просьба обращаться к властям США", — заявил представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>