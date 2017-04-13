В НАТО отказались прокомментировать операции США в Сирии

БРЮССЕЛЬ, 13 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. НАТО не комментирует операции ВС США в Сирии и отмечает, что не принимает участия в военных действиях в стране, сообщил РИА Новости представитель альянса, отвечая на просьбу прокомментировать информацию сирийских ВС об авиаударе коалиции под командованием США по складу оружия террористов.

Ранее в заявлении командования сирийской армии сообщалось, что самолеты коалиции нанесли удар по складу запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Дейр-эз-Зор. Согласно коммюнике, в результате отравления химическими веществами, в том числе и от удушья, погибли сотни боевиков и мирных жителей. Сирийское командование отмечает, что последствия удара авиаудара подтверждают наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как оружие массового поражения.

"НАТО не присутствует в Сирии. За информацией о воздушных операциях США в Сирии просьба обращаться к властям США", — заявил представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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