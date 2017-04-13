В Кремле прокомментировали позицию Китая по проекту резолюции по Сирии

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Решение Китая воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии является суверенной позицией государства, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это суверенная позиция, которую занял суверенный Китай. Мы в данном случае не имеем права это как-то комментировать", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что Китай воздержался при голосовании в СБ ООН по проекту резолюции по Сирии, учитывая активизацию контактов между Пекином и Вашингтоном.

Китай ранее в среду воздержался при голосовании по проекту резолюции, авторы которого возложили ответственность за химическую атаку в сирийском Идлибе на правительство Сирии. Представитель Белого дома заявил, что это является "огромной победой" президента США Дональда Трампа.

Китай полагает, что некоторые пункты проекта резолюции по Сирии нуждаются в поправках, поэтому страна не голосовала на прошедшем Совете безопасности ООН.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в применении химического оружия в Идлибе в начале апреля армию Сирии. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.