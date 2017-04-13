Лавров назвал отговорками нежелание Запада отправить экспертов в Идлиб

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров называет отговорками нежелание стран Запада отправлять экспертов на место предполагаемой химатаки в сирийском Идлибе.

"На вопрос к нашим американским, французским, британским коллегам — почему они не обращают внимание на то, что надо посетить не только аэродром (в Сирии), который, как они подозревают, был местом, где загружали в самолёты снаряды с химическим оружием, но и местом, где этими снарядами был нанесён удар. Они сказали, что мы не знаем, кто контролирует этот район, туда небезопасно направлять инспекторов. Это все отговорки", — сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.

По его словам, "все прекрасно знают, что район, где были нанесены удары сирийской авиацией, контролируется уже шесть лет игиловцами (ИГ*), что в этом районе производилось химическое оружие, которое примерялось и в Ираке, и в Сирии".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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