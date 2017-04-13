В ОЗХО внесли предложение по расследованию инцидента с химоружием в Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) внесено предложение о создании группы экспертов по расследованию предполагаемой химатаки в сирийском Идлибе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня в Гааге заседает во внеочередном плане Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия. Туда внесено наше предложение о формировании такой делегации с привлечением дополнительных инспекторов", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

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