Москва настаивает на участии своих экспертов в расследовании атаки в Идлибе

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В число экспертов, которые будут расследовать предполагаемую химическую атаку в сирийском Идлибе, должны входить специалисты из России и стран Запада, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Положение (дел) в Сирии было одной из главных тем (переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном — ред.). Мы, как мне показалось, достаточно убедительно изложили ему резоны в пользу того, чтобы организовать специальное независимое исследование на основе тех структур, которые созданы в ООН и ОЗХО. Но, учитывая колоссальный резонанс, весьма конфронтационный, вокруг того, что произошло в Сирии, мы предложили дополнить эти структуры также инспекторами, профессионалами в этой сфере, которые были бы приглашены и из западных стран, и из РФ, стран региона. Мне показалось, что Тиллерсон вполне позитивно отнесся к этой идее", — сказал Лавров.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>