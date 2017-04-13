ОЗХО направила в Турцию экспертов для расследования химатаки в Сирии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) направила в Турцию экспертов для расследования предполагаемой химатаки с использованием зарина в сирийском Идлибе, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Министерство здравоохранения Турции на прошлой неделе заявило, что произведенное в Турции вскрытие тел жителей сирийской провинции Идлиб, предположительно погибших от химической атаки, показало наличие зарина.

По данным агентства, эксперты ОЗХО намерены собрать биометрические образцы и опросить выживших. Миссия ОЗХО определит, использовалось ли химическое оружие, и в течение 3-4 недель передаст полученные результаты совместному расследованию ООН-ОЗХО, которое занимается выявлением лиц или организаций, ответственных за использование химического оружия.

Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что Сирия направила письмо в ОЗХО, приглашая ее проверить наличие химоружие в Хан-Шейхуне, где оно предположительно применялось, и на авиабазе правительственных войск Шайрат, по которой США нанесли удар под предлогом наличия там химического оружия.

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