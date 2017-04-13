Китай заявил о необходимости поправок в проект резолюции по Сирии

ПЕКИН, 13 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Китай полагает, что некоторые пункты проекта резолюции по Сирии нуждаются в поправках, поэтому страна не голосовала на прошедшем в Совете безопасности ООН, заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

Ранее сообщалось, что Россия заблокировала проект резолюции по Сирии. Китай воздержался при голосовании по проекту резолюции, авторы которого возложили ответственность за химическую атаку в сирийском Идлибе на правительство Сирии.

"Мы полагаем, что в некоторые пункты необходимо внести поправки, в связи с этим мы воздержались от голосования", — сказал Лу Кан.

По словам Лу Кана, необходимо добиваться консенсуса членов СБ ООН.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили в применении химического оружия в Идлибе в начале апреля армию Сирии. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, нанесли удар по сирийской военной базе в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.