Страны БРИКС отметили важность сотрудничества ОЗХО с Дамаском

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Страны БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, Южная Африка) осуждают применение химоружия кем бы то ни было, считают важным продолжение сотрудничества Организации по запрещению химического оружия с Дамаском.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

"Решительно осуждая применение химического оружия кем бы то ни было и при каких бы то ни было обстоятельствах, они призвали международное сообщество сохранять единство при рассмотрении любых случаев применения химического оружия или угрозы его применения, подчеркнули важность продолжения сотрудничества Технического секретариата Организации по запрещению химического оружия, Совместного механизма ОЗХО-ООН с сирийскими властями", — говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи спецпредставителей БРИКС по Ближнему Востоку, прошедшей в Индии.

В рамках этого мероприятия, на котором Россию представлял замглавы МИД РФ Михаил Богданов, специальные представители государств БРИКС выразили глубокую обеспокоенность продолжающимся насилием в Сирии, ухудшением гуманитарной ситуации и ростом угрозы международного терроризма и экстремизма в этой стране.

"Участники подтвердили твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии, необходимости мирного разрешения конфликта самими сирийцами. Они поддержали все усилия по достижению политико-дипломатического урегулирования этого кризиса посредством переговоров на основе резолюции СБ ООН 2254", — отмечается в коммюнике, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Участники встречи также приветствовали итоги переговоров по Сирии, прошедших в Астане и Сирии.

"Они высказали решительный настрой в пользу возобновления целенаправленных усилий по нахождению политико-дипломатического урегулирования в Сирии. В этой связи они приветствовали усилия спецпосланника генерального секретаря ООН (по Сирии) Стаффана де Мистуры, направленные на возобновление Женевского процесса. Они приветствовали усилия стран БРИКС по предоставлению гуманитарной помощи Сирии. Они призвали к продолжению гуманитарного содействия Сирии странами БРИКС и взаимодействию в деле восстановления Сирии", — подчеркивается в документе.