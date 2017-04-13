Лавров заявил Тиллерсону, что удары по Сирии противоречат борьбе с террором
10:4213.04.2017
(обновлено: 10:44 13.04.2017)
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что вчера на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что удары США по Сирии противоречат цели борьбы с терроризмом.
"Мы вчера подробно обсуждали необходимость активизации российско-американских усилий по мобилизации международного сообщества на борьбу с терроризмом, напомнили о том, что действия США наподобие ударов по Сирии 7 апреля противоречат этой задаче", — сказал Лавров в ходе совещания руководителей представительств МИД в субъектах Федерации.
По словам министра, РФ настаивает на самом тщательном, независимом расследовании этого инцидента. "Попытки под шумок без всяких инспекций принять резолюцию СБ ООН с осуждением правительства, мы эти попытки поддержать не можем и не будем поддерживать", — отметил он.
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В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.