CNN утверждает, что США перехватили переговоры сирийских военных о химатаке

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Военные и разведка США перехватили сообщения сирийских военнослужащих и химэкспертов, обсуждавших подготовку к химической атаке с использованием зарина в провинции Идлиб, передает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

По данным телеканала, данные были частью обзора разведывательной информации, проводившегося в течение нескольких часов после предполагаемой химатаки. Американские чиновники заявляют, что в ответственности президента Сирии Башара Асада за атаку "сомнений нет".

Чиновник подчеркнул, что Вашингтон не знал о том, что произойдет атака, сообщает телеканал. США собирают огромные объемы информации в таких странах, как Сирия и Ирак, не обрабатывая эти данные, пока не произойдет какое-либо событие, которое необходимо проанализировать на их основе.

Телеканал сообщает, что на данный момент нет перехваченных данных, указывающих на прямую ответственность российских военных за события в Идлибе. Чиновник предположил, что "русские более осторожны в обмене информацией, чтобы избежать перехвата".

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