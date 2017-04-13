Глава миссии ООН по химоружию в Сирии перейдет на другой пост

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назначил руководителя миссии ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) Вирджинию Гамба на другой пост, говорится в заявлении организации.
Вирджиния Гамба станет специальным представителем генсека по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, отмечается в документе. Кто заменит Гамба на посту руководителя миссии ООН и ОЗХО, не уточняется. Ожидается, что на прежней должности она проработает еще несколько недель.
В сентябре прошлого года Совет Безопасности ООН одобрил представленные генеральным секретарем Пан Ги Муном рекомендации по параметрам формирования и работы механизма расследования случаев химических атак в Сирии. Резолюция СБ по учреждению совместного механизма расследования (СМР) Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) и ООН была единогласно принята 7 августа.
Главой миссии была назначена заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения, представитель Аргентины Вирджиния Гамба.
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