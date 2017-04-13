Белый дом назвал победой Трампа решение КНР не блокировать резолюцию по САР

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Решение Китая воздержаться при голосовании по проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии, предложенной Вашингтоном, Лондоном и Парижем, является "огромной победой" президента США Дональда Трампа, заявил в среду официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

Китай ранее в среду воздержался при голосовании по проекту резолюции, авторы которого возложили ответственность за химическую атаку в сирийском Идлибе на правительство Сирии. Спайсер увидел в этом поддержку со стороны Пекина.

"Получение поддержки Пекина — это огромная дипломатическая победа этого президента и страны", — сказал он в эфире телекомпании Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома также напомнил, что Трамп провел плодотворную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином недавно в штате Флорида. По его словам, это позволило "восстановить отношения" между двумя странами.

Касаясь решения России заблокировать данную резолюцию, Спайсер выразил уверенность в том, что "Россия изолирована в том, что касается Сирии". По его словам, "Сирия окружена очень небольшой группой поддерживающих ее стран, большинство из которых — за исключением России — являются государствами-неудачниками".

Коалиция во главе с США обвинила сирийские власти в использовании химоружия в Идлибе. Американские вооруженные силы нанесли ракетный удар по сирийскому аэродрому, не предоставив доказательств.

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