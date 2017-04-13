В администрации президента США обвинили Россию в дезинформации по Сирии

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Высокопоставленный представитель администрации США обвинил РФ в дезинформации по Сирии.

"Россия не играет конструктивную роль… была вовлечена в пропаганду и дезинформацию, цель которой была — позволить режиму Асада избежать ответственности за эти ужасные действия", — сказал американский чиновник журналистам, комментируя химатаку в Сирии.

Представитель администрации сообщил также, что на данном этапе важно предоставить России возможность "начать играть продуктивную роль в гуманитарной и политической катастрофе на Ближнем Востоке".

Ранее пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявлял, что информационная чехарда, которая случается все чаще, не делает более убедительными и правдоподобными информационные потоки об обвинениях Москвы в сокрытии причастности Дамаска к химической атаке в сирийском Идлибе.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых, обвинив в этом правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

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