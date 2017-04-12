Трамп: хотелось бы думать, что Россия не знала заранее о химатаке в Сирии

ВАШИНГТОН, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему хотелось бы думать, что РФ не знала о совершаемой химатаке в Сирии, но это возможно.

"Я считаю, что это точно возможно", — сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он, что Россия знала заранее о химатаке.

Трамп отметил, что в настоящее время "идут расследования" этого инцидента.

"Я бы хотел думать, что они не знали, но определённо они могли знать", — добавил он.

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