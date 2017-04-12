Лавров: у РФ и США есть общий интерес в политурегулировании кризиса в Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У РФ и США есть общий интерес в достижении политического урегулирования кризиса в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Помимо борьбы с терроризмом и в регионе в целом, у нас есть общий интерес в достижении политического урегулирования сложнейшего сирийского кризиса. Россия и США на протяжении последних лет возглавляли международные усилия по поиску компромиссов, по объединению всех участников, как внутрисирийского конфликта, так и внешних игроков за столом переговоров под эгидой ООН. Мы договорились сегодня продолжать двустороннее взаимодействие с тем, чтобы подталкивать многосторонний процесс", — сказал он.

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