Россия в среду возобновит меморандум по Сирии, заявил Озеров

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Меморандум о предотвращении инцидентов в Сирии будет возобновлен 12 апреля, после того, как Минобороны получит соответствующее распоряжение от президента РФ, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном заявил, что президент России Владимир Путин подтвердил готовность РФ вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, если США подтвердят цель борьбы с терроризмом.

"Сегодня же этот меморандум будет возобновлен, он заключен на уровне министерств оборон и будет возобновлен после того, как президент, верховный главнокомандующий даст распоряжение Минобороны", — сказал Озеров.

Глава комитета подчеркнул также, что, судя по всему, инициатива возобновления меморандума исходила от американской стороны.

"Очевидно, инициатива исходила от американкой стороны. Я расцениваю это как шаг навстречу России", — сказал сенатор, отметив, что РФ всегда отмечала важность сотрудничества на этом направлении.

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