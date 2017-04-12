Лавров: РФ подозревает, что США берегут "ан-Нусру"*, чтобы свергнуть Асада

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. У России остается устойчивое подозрение, что США берегут террористов группировки "Джебхат ан-Нусра" в Сирии, чтобы попытаться свергнуть президента Башара Асада силой, заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Лавров отметил, что международная коалиция во главе с США "по сути дела не занималась той целью, ради которой она была провозглашена: не боролась эффективно, активно, настойчиво с ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусрой" (запрещены в РФ – ред.), пока там не появились ВКС РФ".

"Даже после этого американская коалиция при президенте (Бараке) Обаме наносила удары только по некоторым позициям ИГИЛ. "Джебхат ан-Нусру" всегда щадили. У нас устойчивое подозрение, которое никто пока не смог развеять, что "Нусру" до сих пор берегут для того, чтобы в какой-то момент задействовать "план Б" и попытаться свергнуть режим Башара Асада силой", — сказал Лавров.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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