Лавров: Россия побуждает Сирию к полному взаимодействию с ОЗХО

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва использует свои отношения с Дамаском, чтобы побуждать его к полному взаимодействию с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы в 2013 году вместе с США выступили инициаторами ликвидации химического оружия в Сирии… Есть доклады ОЗХО, которые фиксируют прогресс в ликвидации всех запасов химического оружия, которые были заявлены, и которые также фиксируют проблему, которая заключается в том, что пара мест, где хранилось химоружие, находятся под контролем экстремистов. Процесс идет между Гаагой и Дамаском, он не прерывался… Мы используем наши отношения с сирийским правительством для того, чтобы побуждать их к абсолютно полному взаимодействию", — сказал Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который находится с визитом в Москве.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>