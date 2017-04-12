Лавров: Россия в Сирии ни на кого не делает ставку, в том числе на Асада

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия в Сирии не делает ставку на конкретную персону, в том числе на президента САР Башара Асада, сирийцы должны договориться сами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В Сирии, как неоднократно подчеркивал президент (РФ Владимир) Путин, мы не делаем ставку на какую-то персону, ни на президента (Башара) Асада, ни на кого-то другого", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Министр подчеркнул, что "должны все сирийцы, как это и записано в резолюции СБ ООН, сесть и договориться". "Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог. И судьбу Сирии должны, как записано в резолюции СБ (ООН), определять сами сирийцы без каких-либо исключений", — сказал Лавров.

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