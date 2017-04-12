Лавров: Россия в Сирии ни на кого не делает ставку, в том числе на Асада

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия в Сирии не делает ставку на конкретную персону, в том числе на президента САР Башара Асада, сирийцы должны договориться сами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что "должны все сирийцы, как это и записано в резолюции СБ ООН, сесть и договориться". "Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог. И судьбу Сирии должны, как записано в резолюции СБ (ООН), определять сами сирийцы без каких-либо исключений", — сказал Лавров.
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