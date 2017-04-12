Тиллерсон заявил, что удар США по Сирии был обоснован
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Удар США по авиабазе в Сирии был обоснован, его обоснованность подтверждается фактами, которые имеются у американской стороны, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
По его словам, позиция США подтверждается "теми фактами, которые у нас имеются".
"Удары, которые были проведены против Сирии были обоснованы, и они были направлены против сирийских сил. И мы уверены и убеждены в этих фактах", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Спустя сутки после американского ракетного удара самолеты Военно-воздушных сил Сирии возобновили вылеты с аэродрома Шайрат.
Авиабаза функционирует в штатном режиме, самолеты выполняют боевые вылеты, нанося удары по местам дислокации террористов, и возвращаются на аэродром.
Удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому США нанесли в ночь на 7 марта.
Согласно данным высокопоставленного чиновника в Пентагоне, в результате удара были уничтожены порядка 20 сирийских самолетов.
Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.
По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.
Сирийские вооруженные силы заявили, что в результате ракетного обстрела погибли десять сирийских военнослужащих.
При ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.
Однако часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, серьезно не пострадала и взлетно-посадочная полоса.
Совет Безопасности ООН в тот же день провел специальное заседание в связи с ракетным ударом, нанесенным США по авиабазе в Сирии.
Во время экстренного заседания Россия призвала США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом.
Минобороны России после американского удара по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии.