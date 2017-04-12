Тиллерсон заявил, что удар США по Сирии был обоснован

Удар США по авиабазе в Сирии (394)

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Удар США по авиабазе в Сирии был обоснован, его обоснованность подтверждается фактами, которые имеются у американской стороны, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По его словам, позиция США подтверждается "теми фактами, которые у нас имеются".

"Удары, которые были проведены против Сирии были обоснованы, и они были направлены против сирийских сил. И мы уверены и убеждены в этих фактах", — сказал Тиллерсон на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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