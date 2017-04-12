Лавров о событиях в Идлибе: Россия никого не собирается выгораживать

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва не пытается никого выгораживать в связи с сообщениями о возможном применении химического оружия в сирийской провинции Идлиб, настаивает на объективном расследовании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я никого не пытаюсь обвинять, я никого не пытаюсь выгораживать. Мы настаиваем на объективном расследовании того, что произошло 4 апреля", — сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Москве.

"Учитывая тот ажиотаж, то колоссальное напряжение, которое создалось в медийном пространстве, в политической сфере мирового сообщества вокруг этого инцидента, мы убеждены в необходимости на трезвую голову провести беспристрастное международное независимое расследование, направив экспертов, интернациональную группу экспертов, объективных, профессиональных и на место, где были применены химические вещества, и на аэродром, который, по утверждению наших американских коллег, был использован для того, чтобы оттуда направить самолетами снаряды, начиненные химическими веществами, Мы не увидели никаких подтверждений, что это именно так", — подчеркнул российский министр.