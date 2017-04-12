Лавров и Тиллерсон обсудили ракетный удар США по Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва и Вашингтон обсудили события 4 апреля в сирийском Хан-Шейхуне и ракетный удар США по Сирии, нужно расследовать инцидент в Идлибе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В контексте борьбы с терроризмом мы обсуждали ситуацию в Сирии, затронули инцидент, который произошёл после того, как 4 апреля в Сирии в районе Идлиба имело место применение химических веществ, и последовавший за этим ракетный удар Соединённых Штатов по военному аэродрому 7 апреля", — сказал он по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который находится с визитом в Москве.

По словам Лаврова, "сегодня мы говорили о том, что необходимо самым тщательным образом расследовать этот инцидент, который стал предметом многочисленных спекуляций".

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