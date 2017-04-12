Лавров назвал внесение в СБ ООН резолюции по Сирии контрпродуктивным

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва считает контрпродуктивным внесение в СБ ООН резолюции по химической атаке в Идлибе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Считаем контрпродуктивным пытаться в СБ ООН принять резолюцию, которая будет посвящена не только расследованию этого инцидента, сколько легитимизации обвинений, которые априори обвиняют в том, что произошло официальный Дамаск. У нас есть другие факты", — заявил Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Проект резолюции Совета Безопасности ООН, внесенный Великобританией, США и Францией, предлагает генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шайхуне.

Резолюция призывает генсека ООН обеспечить взаимодействие Совместного механизма по расследованию Организации по запрещению химического оружия с миссией по установлению фактов (МУФ) ОЗХО "для оперативного расследования любых инцидентов, которые, согласно заключению МУФ, связаны или предположительно связаны с применением химических веществ в качестве оружия, в целях выявления тех, кто к ним причастен", говорится в проекте резолюции, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Властям Сирии авторы резолюции напоминают об обязательствах сотрудничать с ОЗХО и выполнять рекомендации организации. В частности, в распоряжение расследования предлагают предоставить планы полетов, полетные журналы и информацию о воздушных операциях за 4 апреля 2017 года и имена командиров самолетов. Также от Сирии требуют интервью с офицерами страны, предоставления доступа к авиабазам, с которых предположительно осуществлялись вылеты для нанесения ударов с применением химоружия.

Ранее сообщалось, что голосование по проекту резолюции пройдет в СБ ООН 12 апреля в 22.00 мск.

Резолюция практически полностью повторяет предыдущий проект, который был разработан также Великобританией, США и Францией и выпущен на прошлой неделе, но так и не поступил на голосование.

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