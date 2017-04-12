Лавров назвал внесение в СБ ООН резолюции по Сирии контрпродуктивным

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва считает контрпродуктивным внесение в СБ ООН резолюции по химической атаке в Идлибе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Проект резолюции Совета Безопасности ООН, внесенный Великобританией, США и Францией, предлагает генеральному секретарю ООН помочь расследовать предполагаемые инциденты с химоружием в Сирии, в том числе в Хан-Шайхуне.
Резолюция призывает генсека ООН обеспечить взаимодействие Совместного механизма по расследованию Организации по запрещению химического оружия с миссией по установлению фактов (МУФ) ОЗХО "для оперативного расследования любых инцидентов, которые, согласно заключению МУФ, связаны или предположительно связаны с применением химических веществ в качестве оружия, в целях выявления тех, кто к ним причастен", говорится в проекте резолюции, который имеется в распоряжении РИА Новости.
Ранее сообщалось, что голосование по проекту резолюции пройдет в СБ ООН 12 апреля в 22.00 мск.
Резолюция практически полностью повторяет предыдущий проект, который был разработан также Великобританией, США и Францией и выпущен на прошлой неделе, но так и не поступил на голосование.
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