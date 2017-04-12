Лавров: РФ увидела готовность США поддержать расследование событий в Идлибе

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва увидела готовность США поддержать международное расследование событий в Идлибе, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Обсудили ситуацию в Сирии… Мы наши оценки излагали неоднократно, сегодня мы говорили о том, что необходимо самым тщательным образом расследовать этот инцидент, который уже стал предметом многочисленных спекуляций… Мы увидели готовность наших американских коллег поддержать такое расследование и рассчитываем на то, что имеющиеся у ООН и ОЗХО полномочия будут задействованы незамедлительно", — сказал Лавров.

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