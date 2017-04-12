Постпред Сирии при ООН: США начали террористическую войну

ООН, 12 апр — РИА Новости. США ведут террористическую войну против Сирии, ракетный удар по авиабазе стал прямой военной агрессией, заявил постпред Сирии при ООН Башар Джаафари.

"Неделю назад мы думали, что на это заседание прибудем для того, чтобы доложить о последних результатах (переговоров) в Астане и Женеве и чтобы придать новую динамику работе (спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де) Мистуры и всех сторон, которые серьезно стремятся к выходу на политическое решение для моей родной страны Сирии", — сказал он, выступая на заседании СБ ООН.

Джаафари отметил, что на заседании стороны "должны были скоординировать контртеррористические усилия".

"Несмотря на этот оптимизм, администрация США решила повторить кровопролитную пьесу, как и 14 лет назад в СБ ООН по поводу Ирака. Это пьеса под названием "ложь по поводу иракского ОМУ (оружия массового уничтожения)". США ведут террористическую войну против моей страны Сирии, теперь это уже не использование марионеток и террористических организаций… теперь это прямая военная агрессия против моей страны Сирии", — подчеркнул сирийский дипломат.

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