Постпред Британии в ООН призвал Россию повлиять на Асада

ООН, 12 апр — РИА Новости. Британский постпред при ООН Мэттью Райкрофт призвал Россию использовать свое влияние на режим президента Сирии Башара Асада, чтобы завершить гражданский конфликт в стране.

"России еще не поздно использовать свое влияние на сирийский режим, чтобы завершить конфликт… Это должны быть немедленные реальные усилия по недопущению использования химоружия, прекращению огня и обеспечению гуманитарных коридоров… Она может создать пространство для политического процесса. Может стать лидером в области политической передачи власти", — сказал Райкрофт.

Он добавил, что Великобритания "готова работать с Россией в борьбе с ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ — ред.) и другими террористическими организациями".

"Мы еще раз призываем Россию сделать выбор, является ли она частью международного сообщества, как уважаемый его член", — резюмировал британский постпред при ООН.

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