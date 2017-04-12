Британия заявила о наличии похожего на зарин вещества в образцах из Идлиба

ООН, 12 апр – РИА Новости. Представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт заявил, что британские эксперты обнаружили зарин или похожее на него вещество в образцах из сирийского Хан-Шейхуна.

"Британские ученые по химическому оружию проанализировали образцы из Хан-Шейхуна и они дали положительную реакцию на наличие зарина или вещества, похожего на зарин", — заявил в среду представитель Великобритании на заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, "Великобритания разделяет оценку США о том, что с большой долей вероятности ответственность за атаку несет (правительственный) режим".

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