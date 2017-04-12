В Германии отреагировали на сравнения Асада с Гитлером

БЕРЛИН, 12 апр — РИА Новости. Любые сравнения нынешней ситуации в мире с эпохой национал-социализма ни к чему хорошему не приведут, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Любые сравнения нынешней ситуации с эпохой национал-социализма ни к чему хорошему не приведут", — сказал он в среду, комментируя заявление пресс-секретаря президента США Дональда Трампа Шона Спайсера. Ранее тот сравнил президента Сирии Башара Асада с Адольфом Гитлером, заявив на брифинге для журналистов, что даже Гитлер не опускался до такой низости, как использование химоружия.

Журналисты после брифинга попытались уточнить, в курсе ли Спайсер, что нацистская Германия использовала газовые камеры. Спайсер постарался объясниться перед журналистами, заявив, что Гитлер не использовал химическое оружие против своих людей "таким же образом", как это якобы делает Асад. Руководитель фракции демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси уже потребовала отставки Спайсера в связи с его высказываниями.

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