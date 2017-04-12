В Москве надеются, что США не станут атаковать САР "потому, что захотелось"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва надеется, что США не станут наносить удары по Сирии просто потому, что кому-то в Вашингтоне этого захотелось, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я отказываюсь верить, что великая страна Соединенные Штаты Америки может действовать, как они же действовали десятки лет. Все-таки мы живем в 2017 году, а не в 1970-х, 1980-х и даже 1990-х, когда удары наносились просто оттого, что кому-то в Вашингтоне так захотелось. Все-таки есть международное право, есть международное сообщество, и, нанося вот такие удары по территории Сирии, наносятся удары именно по коллективным основам принятия важнейших решений в мире", — сказала она на брифинге.

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