В Москве заявили об обострении обстановки в Сирии после ракетного удара США

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Военно-политическая обстановка в Сирии резко обострилась после ракетного удара США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Военно-политическая обстановка в этой стране резко обострилась в результате предпринятого Соединенными Штатами в ночь на 7 апреля массированного удара по аэродрому Шайрат, где, как вы знаете, базируются самолеты сирийских ВВС", — сказала она в среду на брифинге.

Захарова напомнила, что РФ давала произошедшему развернутую оценку и ответила решением о приостановке действия российско-американского меморандума о предотвращении инцидентов при полетах авиации в ходе операций в Сирии.

"Силовые действия Вашингтона — это серьезный вызов не только региональной, но и международной безопасности. К сожалению, антироссийские силы на Западе не останавливаются в своем стремлении разрушить позитивные начинания на пути к урегулированию", — добавила она.

В ночь на 7 апреля ВС США по приказу президента нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Власти Сирии отвергли обвинения в применении химоружия, напомнив, что оно было ранее уничтожено под надзором международных экспертов ОЗХО. Россия призвала провести тщательное расследование инцидента, прежде чем обвинять Дамаск.

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