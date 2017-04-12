Трамп рассказал Си Цзиньпину об ударе по авиабазе в Сирии во время десерта

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил председателя КНР Си Цзиньпина об ударе по сирийской авиабазе во время десерта, передает телеканал Fox Busness.

© РИА Новости. Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Путин рассказал о двух версиях химической атаки под Идлибом "Я сидел за столом, мы закончили ужин и ели десерт, у нас был самый прекрасный кусок шоколадного торта, который вы когда-либо видели. Президент Си наслаждался им. И я получил сообщение от генералов. Тогда я сказал: "Господин президент, позвольте мне вам кое-что объяснить за десертом: мы только что запустили 59 ракет… по Ираку", — сказал Трамп.

"По Сирии", — поправила президента журналист.

"Да, по Сирии", — сказал Трамп. По его словам, председатель КНР замолчал на десять секунд, потом попросил повторить это и сказал, что "это хорошо" в случае, если кто-то применил химическое оружие против детей.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон утверждает, что с него Дамаск в начале апреля провел химическую атаку в провинции Идлиб.

Губернатор Хомса сообщил, что в результате ракетного обстрела погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным сирийской армии, были убиты десять военнослужащих.

Соединенные Штаты не предъявили никаких доказательств и не прислушался к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинять сирийские власти. Дамаск использование химического оружия категорически отвергает.

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