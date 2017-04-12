Сирийский оппозиционер призвал Запад создать коалицию против Асада

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Западным странам пришло время в обход ООН создать коалицию для военных действий против президента Сирии Башара Асада, заявил в интервью саудовской газете "Эр-Рияд" замглавы коалиции сирийской оппозиции (НКОРС, Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии) Абдель-Хаким Башар.

НКОРС является политическим крылом Свободной сирийской армии (ССА) — крупного и разрозненного альянса вооруженных группировок оппозиции.

Оппозиционер Башар ранее после инцидента в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, который оппозиция считает химатакой со стороны властей Сирии, призывал ввести над страной бесполетную зону и прибегнуть к статье 7 устава ООН, предполагающей военное вмешательство в конфликт извне.

"Тяжело будет издать резолюцию ООН из-за российского вето и, возможно, китайского. Поэтому другие страны, например, Франция, Великобритания, могут вместе с США войти в коалицию вне рамок ООН во главе с Вашингтоном, чтобы положить конец наглости режима Асада, который занимается государственным терроризмом", — заявил замглавы НКОРС.

По словам оппозиционера Башара, последние действия Трампа в отношении Сирии "подкрепили слова делом" и могут "вернуть доверие народов региона (Ближнего Востока) к США, если будут продолжены".

В ночь на 7 апреля ВС США по приказу Трампа нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Власти Сирии отвергли обвинения в применении химоружия, напомнив, что оно было ранее уничтожено под надзором международных экспертов ОЗХО. Россия призвала провести тщательное расследование инцидента, прежде чем обвинять Дамаск.

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