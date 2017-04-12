Это близоруко: в Кремле прокомментировали призывы дистанцироваться от Асада

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ставить вопрос о необходимости дистанцирования РФ от президента САР Башара Асада, не решая при этом проблем борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* и политического урегулирования, близоруко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ставить вопрос о необходимости дистанцироваться о Асада, не упоминая двух основных целей, мы считаем близоруким", — сказал Песков.
"И Россия занимается поддержкой этой антитеррористической борьбы, поэтому ставить вопрос о том, чтобы Россия перестала поддерживать Асада, а следовательно перестала поддерживать его усилия по борьбе с ИГИЛ*, ну звучат достаточно абсурдно, потому что де-факто это, наверное, релевантно призывам прекратить какую-то помощь и развязать руки террористам с тем, чтобы они продолжили наступление на законные власти в Сирии", — сказал Песков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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