Это близоруко: в Кремле прокомментировали призывы дистанцироваться от Асада

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Ставить вопрос о необходимости дистанцирования РФ от президента САР Башара Асада, не решая при этом проблем борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* и политического урегулирования, близоруко, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, существуют ли какие-либо обстоятельства, при которых Москва могла бы дистанцироваться от Асада, он подчеркнул, что есть две основные цели: бороться с ИГ* и искать выходы из сложившейся ситуации не силовыми, а политико-дипломатическими средствами, то есть выходить на политическое урегулирование сирийской проблемы.

"Ставить вопрос о необходимости дистанцироваться о Асада, не упоминая двух основных целей, мы считаем близоруким", — сказал Песков.

Он напомнил, что Асад является президентом САР, то есть легитимным с точки зрения международного права руководством страны, и армия, которой он командует, принимает участие в непосредственной борьбе с международными террористами, которые в настоящее время оккупируют большую часть территории Сирии.

"И Россия занимается поддержкой этой антитеррористической борьбы, поэтому ставить вопрос о том, чтобы Россия перестала поддерживать Асада, а следовательно перестала поддерживать его усилия по борьбе с ИГИЛ*, ну звучат достаточно абсурдно, потому что де-факто это, наверное, релевантно призывам прекратить какую-то помощь и развязать руки террористам с тем, чтобы они продолжили наступление на законные власти в Сирии", — сказал Песков.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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