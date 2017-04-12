"Информационная чехарда": Песков ответил на обвинения в адрес РФ и Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Информационная чехарда, которая случается все чаще, не делает более убедительными и правдоподобными информационные потоки об обвинениях Москвы в сокрытии причастности Дамаска к химической атаке в сирийском Идлибе, заявил журналистам пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

"На этот счет, по поводу всех этих голословных обвинений очень много противоречивой информации. Мы не понимаем, откуда она идет. То кто-то утверждает, кого-то обвиняет, потом какие-то эфемерные разведисточники говорят, что мы обвиняем, но доказать не можем. Поэтому эта информационная чехарда, к сожалению, случается чаще и чаще, и в любом случае она не делает информационные потоки более убедительными и правдоподобными", — сказал Песков, отвечая на вопрос об обвинениях Белым домом Москвы в попытках скрыть причастность Дамаска к химической атаке в Идлибе.

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