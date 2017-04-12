Кремль ответил на обвинения в сокрытии причастности Дамаска к химатаке

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Москва отвергает любые обвинения в том, что Россия якобы пытается скрыть причастность Дамаска к химической атаке в Идлибе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В любом случае мы отвергаем любые обвинения на этот счет", — сказал Песков, комментируя обвинения Белого дома.

"Хотим напомнить, что единственной страной, которая с самого начала требовала беспристрастного международного расследования обстоятельств применения химических отравляющих веществ под Идлибом, это была Российская Федерация. Именно Российская Федерация призывала всех как можно скорее условиться относительно проведения такого расследования, до того как мы будем клеить безосновательно ярлыки на ту или иную сторону", — добавил пресс-секретарь президента РФ.

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