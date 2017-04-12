Путин рассказал о двух версиях инцидента под Идлибом

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает основными две версии химической атаки в Идлибе.
Президент отметил, что никто этого старается не замечать, не раздувает шума по этому вопросу, хотя все согласились с тем, что боевики применяли отравляющие вещества.
"А вторая версия — это просто постановка, то есть провокация. Это специально сделано, для того, чтобы раздуть шумиху и создать предпосылки, предлог для дополнительного давления на законные сирийские власти", — сказал президент
При этом он подчеркнул, что Москва не станет предпринимать какие-либо шаги против официальных властей Сирии без тщательной проверки произошедшего.
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