Путин рассказал, сколько иностранных боевиков воюют в Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тысяч из стран СНГ, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он подчеркнул, что угроза очень большая, реальная.
"Мы знаем ее, понимаем масштаб этой угрозы и должны сделать все, чтобы ее минимизировать. Над этим работаем", — заверил президент РФ.
Для того чтобы добиться победы над террористами, необходимо объединять усилия, не только в рамках ОДКБ, но и в более широкой международной коалиции, подчеркнул Путин.
"Иначе успех вряд ли возможен", — добавил он.
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