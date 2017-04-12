Путин рассказал, сколько иностранных боевиков воюют в Сирии

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тысяч из стран СНГ, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"По разным подсчетам, примерно 20 тысяч иностранных боевиков воюют в Сирии, из них почти 10 тысяч из стран СНГ. Ну, где-то тысяч девять по разным подсчетам, чуть меньше половины, из России. Тысяч пять примерно из стран Центральной Азии. В основном это, кстати, страны ОДКБ", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир"

Он подчеркнул, что угроза очень большая, реальная.

"Мы знаем ее, понимаем масштаб этой угрозы и должны сделать все, чтобы ее минимизировать. Над этим работаем", — заверил президент РФ.

Для того чтобы добиться победы над террористами, необходимо объединять усилия, не только в рамках ОДКБ, но и в более широкой международной коалиции, подчеркнул Путин.

"Иначе успех вряд ли возможен", — добавил он.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>