В МИД России настаивают, что ВВС Сирии ударили по складу с химоружием

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия настаивает, что сирийские ВВС нанесли удар по складу боевиков с химическим оружием, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Вы знаете, что по нашим абсолютно достоверным сведениям, речь идет о нанесении самолетами Су-22 военно-воздушных сил Сирийской арабской республики удара по объекту, подконтрольному террористам, где осуществлялось производство химических веществ", — сказал журналистам российский дипломат.

Вашингтон и его союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за якобы применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинить Дамаск в химатаке, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.