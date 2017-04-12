СМИ: боевики ИГ* попытались прорвать окружение сирийской Табки

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, продолжают штурм города Табка на севере Сирии, окруженные боевики ИГ* попытались пойти в контратаку, сообщило курдское агентство Firat.

По сообщению агентства, на западе от города Табка боевики ИГ попытались отбить деревню Ибад (Ibad), два дня назад освобожденную курдами от исламистов. При атаке исламисты использовали тяжелое вооружение. Атака ИГ была отбита, боевики понесли потери. В частности, был убит один из "эмиров" ИГ, его тело попало в руки курдов.

Курды организовали эвакуацию мирного населения из деревни Айяд Кебира (Ayid Qabir), также на днях освобожденную от ИГ. За короткое время из деревни эвакуировано 400 человек, которые могли пострадать от продолжения боевых действий.

К югу от Табки боевики также попытались перейти в атаку на позиции SDF у деревни Ичель (Icêl). Атака исламистов также была отбита. Курдам удалось ликвидировать заминированный автомобиль со смертником, который исламисты пытались направить на их позиции.

Также к югу от Табки курды взяли под контроль участок трассы Ракка — Дамаск.

К востоку от Табки SDF удалось продвинуться к городу на один километр. Здесь SDF удалось найти подземный туннель, вырытый исламистами и используемый ими для быстрого и незаметного передвижения. Сейчас курды пытаются установить его длину и направление туннеля.

Освобождение города Табка в 40 километрах к западу от "сирийской столицы" ИГ города Ракка является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Основной целью операции, в свою очередь, заявлено освобождение Ракки от ИГ.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во вторник заявил журналистам, что ООН глубоко беспокоится за безопасность и защиту 30 тысяч гражданских лиц в Табке. По его словам, гражданские лица остаются в городе, где нет воды и электричества уже более 20 дней, а военные действия мешают им покинуть город.

Основой "Сирийских демократических сил" (SDF) являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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