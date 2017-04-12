США
12.0412 апреля09:48МСК
USD56.96-0.43
EUR60.30-0.44
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Война в Сирии
Война в Сирии

СМИ: боевики ИГ* попытались прорвать окружение сирийской Табки

08:4212.04.2017
05980
Боевики террористической группировки Исламское государство. Архивное фото
© AP Photo/ Militant website

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. "Сирийские демократические силы" (SDF), основу которых составляют курдские отряды, продолжают штурм города Табка на севере Сирии, окруженные боевики ИГ* попытались пойти в контратаку, сообщило курдское агентство Firat.

Бойцы Демократических сил Сирии (SDF). Архивное фото
© REUTERS/ Rodi Said
СМИ: курды подошли к окраинам Табки на севере Сирии, идут бои

По сообщению агентства, на западе от города Табка боевики ИГ попытались отбить деревню Ибад (Ibad), два дня назад освобожденную курдами от исламистов. При атаке исламисты использовали тяжелое вооружение. Атака ИГ была отбита, боевики понесли потери. В частности, был убит один из "эмиров" ИГ, его тело попало в руки курдов.

Курды организовали эвакуацию мирного населения из деревни Айяд Кебира (Ayid Qabir), также на днях освобожденную от ИГ. За короткое время из деревни эвакуировано 400 человек, которые могли пострадать от продолжения боевых действий.

К югу от Табки боевики также попытались перейти в атаку на позиции SDF у деревни Ичель (Icêl). Атака исламистов также была отбита. Курдам удалось ликвидировать заминированный автомобиль со смертником, который исламисты пытались направить на их позиции.

Также к югу от Табки курды взяли под контроль участок трассы Ракка — Дамаск.

К востоку от Табки SDF удалось продвинуться к городу на один километр. Здесь SDF удалось найти подземный туннель, вырытый исламистами и используемый ими для быстрого и незаметного передвижения. Сейчас курды пытаются установить его длину и направление туннеля.

Боевики террористической группировки Исламское государство в городе Ракка. Архивное фото
© AP Photo/ Raqqa Media Center
В Ракке боевики ИГ* публично казнили четверых курдских бойцов

Освобождение города Табка в 40 километрах к западу от "сирийской столицы" ИГ города Ракка является частью объявленной "Сирийскими демократическими силами" операции "Гнев Евфрата". Основной целью операции, в свою очередь, заявлено освобождение Ракки от ИГ.

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик во вторник заявил журналистам, что ООН глубоко беспокоится за безопасность и защиту 30 тысяч гражданских лиц в Табке. По его словам, гражданские лица остаются в городе, где нет воды и электричества уже более 20 дней, а военные действия мешают им покинуть город.

Основой "Сирийских демократических сил" (SDF) являются курдские отряды, а также ополчения местных арабских племен. Операция идет при поддержке американской авиации и спецназа. В свою очередь это вызвало протесты официального Дамаска, который подчеркивает, что американцы действуют без согласия сирийских властей, и их присутствие на севере Сирии, по сути, является интервенцией.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Комментировать
+
Война в Сирии
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена